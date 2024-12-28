زي النهارده.. الإنجليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى سرنديب

تمر علينا اليوم السبت الموافق ٢٨ شهر ديسمبر، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1836 تأسيس جنوب أستراليا وأديليد.

وعام 1882 الإنجليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب.

عام 1903 افتتاح المتحف الإسلامي في القاهرة.

عام 1908 - زلزال في مدينة مسينة من جزيرة صقلية يحصد 75000 نسمة.

1912 - ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.

1947 - انعقاد مؤتمر في نابلس أقر فيه بمبايعة الملك عبد الله الأول بن الحسين ملكًا شرعيًا على فلسطين وشرق الأردن.

عام 1999 انتخاب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيسًا مدى الحياة.

عام 2002 -اغتيال النائب الاشتراكي اليمني جار الله عمر بالرصاص على يد مجهول.

عام 2004 أسامة بن لادن يظهر في شريط مرئي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات العراقية.

وعام 2007 -د البرلمان النيبالي يلغي الحكم الملكي ويعلن نيبال جمهورية ديمقراطية.

عام 2010 مجلس الأمة الكويتي يناقش استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قدم من قبل النواب مسلم البراك وصالح الملا وجمعان الحربش حول قضايا يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة، وعشرة نواب بعد نهاية الجلسة يقدمون كتاب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة.

2013 - الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد لأسرته.

وعام 2014 - اختفاء رحلة طيران آسيا رقم 8501 في بحر جاوة في الحدث الثالث من نوعه في نفس العام.

2015 - القوات العراقية تستعيد السيطرة على مدينة الرمادي في معركة الرمادي الثانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

2017 - اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في عدد من المدن الإيرانية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

2019 - مقتل أكثر من 91 شخصًا بينهم أجانب في تفجير انتحاري وقع عند نقطة تفتيش للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو، وهو التفجير الأكثر دموية منذ عامين.