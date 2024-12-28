إلهام يونس: حظر العرافين والمنجمين من الظهور الإعلامي يحترم عقول المشاهدين

علقت الدكتورة إلهام يونس أستاذ الإعلام، على قرار "الهيئة الوطنية للإعلام" بحظر استضافة العرافين والنجمين قائلًة: "يعكس اهتمامًا بقضايا الإعلام فضلًا عن مساهمة القرار بشكل كبير في تحسين مصداقية الإعلام المصري بأكمله من انتشار الخرافات والمشعوذات في البرامج المقدمة للجمهور".



وأوضحت "يونس" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القرار تأخر كثيرًا لأنه يتماشى مع طريق للالتزام بالمهنية واحترام عقول المشاهدين، فضلا عن فكرة تخصيص المحتوي الإعلامي لإفادة المشاهد والبعد عن أنماط هذه الفقرات .

وأضافت، أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ قرارات تخدم سمعة الاعلام المصري والتركيز على المهنية والموضوعية كما يجب على الإعلام المصري أن يستهدف تقديم محتوى موضوعي يتناسب مع مكانة مصر الدولية.

وأشارت الدكتورة إلهام يونس، أن وجود مثيري الدجل والاستخفاف بعقل المشاهد يُعد انتهاك لسمعة مصر واعلامها المشرف، مطالبًة المقيمين علي اختيار المحتوي الإعلامي ضرورة اختيار محتوي جيد هادف يحترم عقل المشاهد