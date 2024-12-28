بوتين يعتذر لنظيره الأذربيجاني عن حادث تحطم الطائرة.. ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن حادث طائرة الخطوط الجوية الأذرية في المجال الجوي الروسي، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.



أعلن ذلك المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم /السبت/، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وقال المكتب الصحفي للكرملين "قدم فلاديمير بوتين اعتذاره عن وقوع الحادث المأساوي في المجال الجوي الروسي، وأعرب مرة أخرى عن تعازيه العميقة والصادقة لأسر ضحايا تحطم الطائرة، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل".



وكانت الطائرة في طريقها من باكو عاصمة أذربيجان إلى جروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، عندما اتجهت نحو كازاخستان وتحطمت أثناء محاولتها الهبوط، ونجا 29 شخصا ممن كانوا على متنها.. وأمس الجمعة، قال مسؤول أمريكي ووزير أذربيجاني، في تصريحين منفصلين، "إن سلاحا خارجيا تسبب في تحطم الطائرة".