حبس المتهم باغتصاب ابنة زوجته في الصف

أمرت نيابة جنوب الجيزة بـحبس متهم 4 أيـام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على خلفية اتهامه بالتعدي على ابنة زوجتة جنسيًا بإحدى قرى مركز الصف جنوب المحافظة.

حبس المتهم بـ اغتصاب نجلة زوجته في الصف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من القبض على عامل اغتصب ابنة زوجته بمنطقة الصف، وكانت بداية الواقعة بتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من العقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف، مفاده ورود بلاغ من «س م- 33 عام، ربة منزل» مفاده قيام زوجها بالتعدي جنسيًا على ابنتها من طليقها وتدعى «ن.ق- وتبلغ من العمر 14 عامًا».

وفي بلاغها لأجهزة الأمن كشفت والدة المجني عليها أن ابنتها من زوجها الأول تقيم معها بعد انفصالها، وفاجأتها ابنتها بشكل مفاجئ بأنها تريد اخبارها أمر ضروري للغاية، بقيام زوج والدتها بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.