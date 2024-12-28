ضبط 10 أطنان زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره و حاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية السادة أبوطالب صلاح الدين و مجدي فرج للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس لفحص شكاوي المواطنين حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام بناحية إحدى قرى مركز بلبيس وتم التحفظ على الكميات الأتية:-

التحفظ على عدد 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونه 12 زجاجة زنة واحد لتر بإجمالي كميه قدرها 6 طن زيت طعام معبأ.

التحفظ على عدد 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونه 12 زحاجة زيت زنة 700م بإجمالي كمية قدرها 4 طن و200 لتر زيت طعام معبأ.

التحفظ على عدد 500 لتر زيت طعام سايب بالخزانات غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره ومجهولة المصدر، وعليه يكون إجمالي الكمية المضبوطة 10 طن و700 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره، حيث تم تحرير المحضر رقم 24354 لسنة 2024 وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.