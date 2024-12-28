ناقدة رياضية: الإطاحة بالكابتن حسام حسن في هذه الحالة

قالت الناقدة الرياضية ريهام بكير، إن الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني استطاع أن يتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2025 بعد فترة كبيرة من الإخفاقات خاصة في حلم الأولمبياد، حيث خسرت مصر من المغرب خسارة قاسية.

وأضافت "بكير"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الكابتن حسام حسن بعد أن تولى مسؤولية المنتخب كانت مهمته تتمثل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر للكابتن حسام حسن هو الحصول على بطولة أمم إفريقيا، خاصة وأن مصر وصلت لنهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين ولم تحصل على اللقب.

وأوضحت أن أداء المنتخب الوطني في حالة تطور مستمر، مشيرة إلى أن المنتخب الوطني في عهد حسام حسن لعب 7 مباريات وفاز في 5 مباريات، وتعادل في مبارتان، ولم يخسر أي مباراة.

ولفت إلى أن فكرة الإطاحة بالكابتن حسام حسن أمر ممكن حال خسارته لقب بطولة الأمم الإفريقية، ولكن هذا الأمر قد يُستبعد حال التأهل لكأس العالم، معقبة: "النتائج هي اللي بتتكلم".