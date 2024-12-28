اقتصادي: 2025 عام تقليل فاتورة الاستيراد وسداد المديونيات

قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة المقبلة قد تشهد مجموعة من الصفقات القوية، حيث سيتم طرح 10 شركات مثل شركة وطنية وشركة صافي، وهذه من الشركات الأبرز التي ستطرح في الربع الثاني من 2025، وهذا يأتي في إطار تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن التضخم في 2323 كان يُقدر بـ35%، والآن انخفض معدل التضخم لـ25%، ومن المحتمل أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر، حيث أعلن البنك المركزي عن استراتيجية لخفض التضخم لـ7% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن 2025 سيكون عام التصدي وتقليل فاتورة الاستيراد وسداد المديونيات، متوقعًا عدم ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة مثلما حدث الفترة المقبلة.