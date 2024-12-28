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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اقتصادي: 38.7 مليار دولار إجمالي الديون المُسددة في 2024

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي
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قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن مصر سددت فوائد قروض بقيمة 38.7 مليار دولار في 2024، رغم الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم ومصر منذ أزمة كورونا التي فرضت نفسها على  العالم ومصر.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية دعمت القطاعات المتضررة من أزمة كورونا مثل قطاع السياحة، وبعد هذه الأزمة حدثت الحرب الروسية الأوكرانية التي تحولت إلى حرب اقتصادية وأثرت على العالم، مما ساهم في زيادة فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن الدولة المصرية  اتخذت الكثير من الخطوات نحو البُعد الاجتماعي مثل رفع الحد الأدنى للأجور في ظل أزمة طاحنة اقتصادية، حيث تُعاني الموازنة العامة من عجز كبير.

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