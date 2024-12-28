بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية بههيا

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية العلاقمة التابعة لمركز ومدينة ههيا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و ذلك بحضور كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ههيا البيطرية ومدير وأطباء وحدة العلاقمة البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش (١٢١٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الخارجية (٥٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.