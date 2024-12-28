آخرهم سلوى محمد علي وناهد السباعي.. نجوم أثاروا غضب الجمهور

أثارت الفنانة سلوي محمد علي غضب الجمهور وأصبحت حديث الساعة خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الزعيم عادل أمام جعلتها تتصدر محركات البحث جوجل ولم تكن سلوي الأولي من النجوم الذين أثاروا استياء رواد التواصل الاجتماعي والمتابعين بسبب تصرفاتهم خلال الفترة السابقة وترصد " البوابة نيوز في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم :

سلوي محمد علي

أثارت الفنانة سلوى محمد علي ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وجعلها تتصدر محركات البحث على جوجل و السوشيل ميديا ، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي أدلت بها حول أفلام الزعيم عادل إمام حيث قالت سلوي : "الرسالة في العمل الفني متخليهوش دمه خفيف، وأنا مش فاكرة إن الفنان عادل إمام اللي هو الزعيم وأكبر فنان متحدث باللغة العربية، قدم رسائل في أعماله، عنده أفلام حلوة كتير بس مفيش فيها رسالة ومعظم الكوميديا مفيش فيها رسالة"

وبعد تلك التصريحات الغريبة وضعت سلوي في قفص الاتهام من قبل جمهور الزعيم عادل امام وجعلها تتصدر الترند مما أعتبرها البعض أساءة للزعيم وقيمة أعماله.

ناهد السباعي

وأحدث الفنانة ناهد السباعي ضجة كبيرة علي السوشايل ميديا والمواقع الإلكترونية حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة حورية فرغلي تطلب منها مصافحتها وتقبيلها، ولكن رد فعل ناهد كان غير متوقع علي الاطلاق حيث رفضت تقبيلها ومصافحتها، لتقوم بعدها بالابتعاد سريعًا عن حورية والهروب من أعين الكاميرات

وبمجرد انتشار الفيديو بسرعة الصاروخ علي المواقع الالكترونية اثار غضب عدد كبير من الجمهور علي حورية ومتعاطفين معها كثيراً

أحمد الفيشاوي

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، غضب الجماهير، خلال الفترة الماضية من حفل العرض الخاص لفيلمه الجديد"بنقدر ظروفك" حيث تصرفات الفيشاوي الصغير لاقت هجوماً عنيفاً و لم تكن عادية ووصفوها بـ"الغريبة"، حيث وصل إلى دار العرض الخاص لفيلمه مستقلاً سيارة فارهة، وبرفقته بطلة العمل مي سليم ، كما أثار الجدل حولهما بسبب تقبيله يديها على السجادة الحمراء وحرصه على إبعاد المصورين عنها كما ظهر مرتدياً بدلة سوداء ،مزيناً بالإكسسورات البيضاء ويحمل و ارتدي "حلقاً" بأذنيه ما تسبب في فتح نار الهجوم عليه من جانب الجماهير، الذين يرفضون تقليد مشاهير الغرب التي تعد غير مناسبة له ولم تكن هذه المرة الأولي للهجوم علي الفيشاوي بسبب تصرفاته وكان أخرها كان له ظهور صادم أمام الكعبة وتعرض لهجوم شرس حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور للفيشاوي خلال تأديته مناسك العمرة بالحرم المكي وسط حالة من الغضب والجدل الكبير .وشن الجمهور والمتابعين هجوما كبيرا عليه بسبب ظهوره أمام الكعبة والتاتوه يملأ جسده الأمر الذي اعتبره البعض أنه حرام شرعا ولا يجوز.

فيفي عبده

تعد النجمة الكبيرة فيفي عبده من أكثر الفنانات اللاتي يتفاعلن على مواقع التواصل الاجتماعي مع جمهورها وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات المقتطعة من لايفات فيفي عبده التي تظهر فيها مع شخصيات عامة مختلفة الجنسية.

وتقوم فيفي عبده بتحديات تيك توك العجيبة والتي يتفاعل معها الكثير من جماهير ومحبي الفنانة فيفي عبده ، وتعرضت لهجوم عنيف وغضب كبير من قبل بعض الأشخاص بسبب انتشار فيديو قامت فيه بالتلفظ ببعض الألفاظ غير اللائقة والسيئة أو الخارجة كما وصفها البعض.

أحمد سعد

ويعد المطرب أحمد سعد من المطربين الذين أغضبوا جمهورهم بسبب تصرفاته حيث ظهر سعد بإطلاله غريبة للغاية وتعد من أغرب إطلالاته التي ظهر بها حيث ظهر أحمد سعد مرتديًا بدلة " كات" سوداء ووتحته قميص شفاف بأكمام شبكة حريمي وحلق، حيث تفاجأ الجمهور بهذا اللوك، مما تعرض لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من هذا المظهر واعتبروه غير لائق وسىء للغاية

محمد رمضان

ولاقي محمد رمضان نفس مصير الفنان أحمد سعد بعد أن ظهر في عيد ميلاده الأخيرة قميصا باللون الأبيض من قماش الشيفون مزين بالترتر مما تعرض لانتقادات كبيرة وتعليقات ساخرة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو سعد

وأيضا تعرض الفنانى عمرو سعد لهجوم عنيف خلال الفترة الماضية حيث ظهر بإطلاله لم يتوقعها جمهوره منه قط حيث ظهر مرتديا بقميص شفاف يشبه ملابس النساء، ظهر من خلاله وشم مرسوم على صدره، مع عقد على الرقبة، مما أثير الجدل حول وتداولت عدة تعليقات سلبية من الجمهور على إطلالته الأخيرة.

شيرين عبد الوهاب

وما زالت زلات لسان المطربة شيرين عبد الوهاب عرض مستمر حيث بعد وفاة الملحن محمد رحيم وهي تقوم بإحياء أحدي الحفلات مؤخراً فطالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للراحل، لكنها عقبت قائلة «عشان تبقى سيئة جارية» مما وضعها في مسائلة وقامت نقابة الموسيقين بتحويلها للتحقيق ولم تكن هذه الواقعة الأولي من نوعها لأخطاء شيرين وتصرفاتها الغريبة التي أثارت بها غضب جمهورها وهناك بعض التصرفات التي وضعت شيرين في قفص الاتهام من قبل جمهورها وهي:

شيرين وأزمتها مع الهضبة

وخلال السنوات الماضية تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع البحث الاجتماعي، بعد أزمتها مع المطرب عمرو دياب،حيث قالت في أحدي حفلاتها بمهرجان قرطاج " إحنا مبقاش عندنا في مصر غير تامر حسني وحماقي إحنا حليتنا غيرهم.. والتاني خلاص راحت عليه".

وانهالت عليها وقتذاك العديد من التعليقات وشن هجوم كبير عليها من قبل جمهور الهضبة.

شيرين وأزمتها مع الشعب تونس

أثارت شيرين عبد الوهاب استياء الشعب التونسي بعد تصريحها بإنها سُألت عن مكان إحيائها حفله قائلة: "بنتي سألتني إنتي رايحة فين؟.. قلتلها أنا رايحة تونس، فقالت إنتي رايحة بقدونس، قلتلها آه برضه هي خضراء وأكدت بعدها شيرين عبدالوهاب، أنها لم تقصد الإساءة أبدًا إلى تونس وشعبها، وليس التريقة، وأشارت إلى مكانة تونس لديها، خاصة أنها كانت حاملاً بابنتها عندما زارتها للمرة الأولى، كما أنها أحيت الحفلة الأولى بعد الإنجاب في تونس أيضًا، لافتة إلى أن دراسة ابنتيها للإنجليزية لذا هما ضعيفتان باللغة العربية، و"لو كلامي وسجيتي هتضايقكم هبطل أتكلم".

شيرين عبد الوهاب وأزمتها مع الشعب المصري

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب، تسخر فيه من النيل في حفلة لها أحيتها بلبنان، وردت شيرين في الفيديو المتدوال على فتاة طلبت منها أن تغني "مشربتش من نيلها" لترد عليها شيرين "هيجيلك بلهارسيا" متابعة: "إشربي إيفان أحسن" مما وضع ذلك في قفص الإتهام من قبل جمهورها والشعب المصري و أثارت ذلك عاصفة من الجدل حولها بعد تصريح سخرت فيه من نهر النيل.

شيرين وأزمتها في البحرين

أحيت شيرين حفل ضخم في البحرين وقالت أثناء الحفل " أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن " وفور هذا التصريح وتقدم المحامي الكبير سمير صبري وقتذاك ، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر.

أحمد مجدي

كما قام الفنان أحمد مجدي بجلسة تصوير غريبة للغاية لم يظهر بها من قبل حيث ارتدى قميص شفاف باللون الأسود يظهر تفاصيل جسده بشكل بارز مما وضعه في هجوم عنيف من قبل متابعيه والجمهور.