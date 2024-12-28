حصاد 2024.. إصدارات ودوريات و ترميم مقتنيات ووثائق قيمة بـ دار الكتب

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن حصاد إنجازاتها لعام 2024، والتي حرصت الوزارة أن تشهد تلك الفعاليات والأنشطة حالة من التنوع والثراء وأن يتم تقديمها للمجتمع المصري بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية في كافة أرجاء الوطن.

إصدارات متنوعة

وقد شهد العام 2024 مجموعة من الإنجازات التي تُمثل حجر الزاوية في الجهود المستمرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة للجمهور.

وكان لدار الكتب والوثائق نشاط ملحوظ في إطار استراتيجيتها المستمرة لإثراء المكتبة التراثية وحفظ الوثائق والمخطوطات وتعزيز الوعي الثقافي، قامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بإصدار مجموعة من العناوين الجديدة التي تغطي مجالات متنوعة من العلوم والمعرفة.

شملت هذه الإصدارات العديد من الكتب في فروع الكيمياء، الصيدلة، التراث المصري، الأدب، والتاريخ، مثل "شرح ديوان شذور الذهب في الكيمياء لأبي القاسم السيماوي"، و"التقريب في أسرار التركيب، ج4"، إلى جانب مجموعة من المجلات والدوريات التي تعكس التنوع الثقافي والفكري.

إصدار مجلدات هامة

كما تم إصدار عدد من المجلدات الهامة مثل "تراث مصر"، و"محاضر الدستور 1923 ج1 وج2"، و"مجلة تراثيات"، بالإضافة إلى كتب مميزة مثل "دور المرأة المصرية في النضال الوطني (1919 – 2022)" و"بحوث أفريقية (السودانيون في الجيش المصري)"، مع إصدارات في الأدب العربي مثل "ديوان عمدة الشعراء )" و"المختار من المنتسب والمغترب في لغة العرب".

وفي مجال إعادة نشر التراث الثقافي، قامت الدار بإعادة طباعة مجموعة من الكتب القيّمة التي تساهم في الحفاظ على التراث العربي، منها "نهاية الأرب في فنون الأدب"، و"عيون الأخبار"، و"عجائب الآثار".، هذه الكتب تمثل مرجعًا هامًا في العديد من التخصصات الثقافية والعلمية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الدار أيضًا مجموعة من الأعمال الببليوجرافية التي توثق المعلومات الثقافية والإعلامية مثل "البرلمان المصري في الصحافة العربية والأجنبية" و"ببليوجرافية كورونا"، وذلك لتوثيق مختلف الأحداث والظواهر المعاصرة.

وفي مجال أدب الأطفال، أصدر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للدار عدداً من المجلات الخاصة التي تناولت قضايا أدب الطفل المعاصر، مثل "أدب الطفل والجمهورية الجديدة" و"تشكيل الوعي لمواجهة الشائعات"، بالإضافة إلى تنظيم ورش وندوات تهدف إلى تعزيز ثقافة الأطفال.

ترميم المقتنيات والوثائق القيمة

وفي مجال الحفاظ على التراث الثقافي، قام مركز الترميم بالدار بإجراء أعمال تعقيم وتجليد لعدد من المقتنيات القيمة التي تشمل كتبًا مطبوعة، دوريات، ومخطوطات، حيث تم تنفيذ أعمال ترميم إليكتروني ويدويا، مع تسجيل وصيانة العديد من الوثائق القيمة.