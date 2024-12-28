وزير الشباب يطمئن على الحالة الصحية لإبراهيم شيكا

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى المستشفى الجوي التخصصي الذي يرقد فيه اللاعب إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، والذي تدهورت حالة الصحية خلال الفترة الأخيرة، وذلك برفقة عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه الزيارة تأكيداً على حرص الدولة على الاهتمام بجميع الرياضيين، وتقديراً لدورهم الكبير في المحافل الدولية، كما تعكس عمق العلاقة بين الرياضيين والقيادة السياسية، والتي تقوم على التقدير المتبادل والاحترام.

وخلال الزيارة، حرص وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للاعب وعائلته خلال هذه الفترة الصعبة، معرباً عن تفاؤله بتحسن حالة اللاعب إبراهيم شيكا، متمنياً له الشفاء العاجل.

ووجه الدكتور أشرف صبحي اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة حالة اللاعب بالتنسيق مع المستشفي الجوي التخصصي لتذليل كافة المعوقات لعلاج اللاعب.

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر لنادي الزمالك لكنه ترك النادي في عمر 19 عاماً، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.