مسك الليل.. إصدار مسرحي جديد لميسرة صلاح الدين

صدر حديثًا عن دار يسطرون في المملكة العربية السعودية العمل المسرحي "مسك الليل" للكاتب والمترجم ميسرة صلاح الدين.

تنتمي المسرحية إلى فن الديودراما، حيث تدور أحداثها في مواجهة بين الشخصية الرئيسية وشخص مسيطر يحاول غزو عالمها، وفي نفس الوقت يوجهها نحو قضايا اجتماعية وبيئية ذات عمق أكبر.

تناقش المسرحية قضية إنسانية وعلمية هامة وهي العنف والإرهاب البيئي الذي تقوم به بعض الجماعات التي ترى أن تأثير الإنسان السلبي على الكوكب يجب الحد منه بأي وسيلة ممكنة. في ظل عدد من التحديات والأزمات التي تحيط بالإنسان المعاصر، قدم ميسرة صلاح الدين من خلال النص رؤيته للحفاظ على الإنسان وتنميته، وكذلك الحفاظ على البيئة والكوكب في مواجهة التقدم غير الحذر الذي يضعف الإنسان في مواجهة الآلة، وإدارة الشركات للعالم الحديث. يتم ذلك من خلال بطلة المسرحية، د. إيزيس، التي تسعى عبر رسالتها إلى الجماهير بالحفاظ على البيئة والجسم البشري بشكله المعروف.

المسرحية تناقش مجموعة من المخاوف التي جمعت البشرية في الأزمات، وكيف يواجه الإنسان والمجتمع هذه المشكلات. تقع بطلة المسرحية بين خيارات صعبة للحفاظ على إنسانيتها في مواجهة العلم وتحكم الآلة الشرس في عالمنا اليوم.

يُذكر أنه كان قد صدر للكاتب مؤخرًا مسرحية "بير مسعود" عن دار المحرر، وهي المسرحية المكملة لثلاثيته المسرحية عن الإسكندرية، ترام الرمل، وأحوال شخصية. ويشكّل هذا العمل تأكيدًا على رؤية الكاتب في طرح موضوعات فكرية تدعو لتأمل واقع الإنسان في العصر الحديث.

ميسرة صلاح الدين شاعر وكاتب مسرحي ومترجم، صدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية. كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية مثل مؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها.

تُرجمت بعض من أعماله إلى اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. وقدمت العديد من نصوصه المسرحية على خشبة المسرح، ومن أبرزها: "أحوال شخصية"، "ترام الرمل"، "بار الشيخ علي". كما ترجم عددًا من النصوص المسرحية لكتاب عالميين.