أستاذ عبري حديث: الشعب الإسرائيلي يرى أن النصر الحقيقي هو إعادة المحتجزين

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يكرر ما قام به في مايو الماضي، كان الصفقة متاحة منذ مايو الماضي، وكانت هناك خطوط عامة محوها، عن مفاتيح لتبادل المحتجزين والأسرى، واستئناف للدفاعة الثامنة بعد نجاح مصر في إطلاق سراح 7 دفعات بالمعونة القطرية والتوثيق الأمريكي.

تابع «فؤاد» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بنيامين نتنياهو عرقل هذا الأمر في مايو الماضي، ويحاول في هذه الفترة يحاول تكرار ذات الأمر ويضع شروط جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الألاعيب يعلمها المواطن الإسرائيلي، والرأي العام في إسرائيل لا يثق في نتنياهو الذي تراوح بين 20 لـ30 % حتى لو زعم بأنه حقق نصره، أو حقق نشاطًا تلفزيونيًا استعراضيًا بضربة في لبنان أو سوريا.

وأوضح «استاذ العبري الحديث»، أن الشعب الإسرائيلي يرى أن النصر الحقيقي هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى أحياء وليس أموات، هذا أمر يتعلق بأسس قيام إسرائيل تقوم على حذف مزاعمها على قيمة الفرد.