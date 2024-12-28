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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء  دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن  ، بينما غادر عدد 9 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة  .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19794 طن تشمل : 5447 طن يوريا و 1007 طن حديد و 1852 طن كاولينا و 949 طن كلينكر و 5033 طن جبس خام و 5506 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27994 طن تشمل : 507 طن قمح و 6340 طن حديد و 13515 طن ذرة و 1500 طن خردة و 3150 طن زيت طعام و 1117 طن زان و 441 طن متنوع ( رورو ) و 3582 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1424 طن  .  

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1067 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1613 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4165 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49906 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126269 طنًا.

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3350 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و طنطا ، و عدد 3 قطار بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، و عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1703 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ،   بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2888 حركة  .

واستقبلت هيئة ميناء دمياط محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية على رأس وفد رفيع المستوى ضم كبار أعضاء مجلس إدارة الغرفة و المستثمرين والمصدرين والتجار بمحافظة دمياط ، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحري أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس هيئة ميناء دمياط  ، والذى قام باصطحاب الوفد والتوجه إلى مقر الشركة المشغلة للمشروع بجوار رصيف الرورو والذى تتراكى عليه السفينة OLYMPOS SEAWAYS خلال رابع رحلة لها.
 

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