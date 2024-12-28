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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بعد شائعة زواجها.. حورية فرغلي: "من كتر الكلام ده مبقاش حد يجيلي"| خاص

النجمة حورية فرغلي
النجمة حورية فرغلي
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كشفت النجمة حورية فرغلي عن حقيقة الفيديو المتداول لها بأن تم خطبتها من شخص خارج الوسط الفني وسوف يتم عقد القران قريبا.

وأوضحت فرغلي في تصريحات خاصة لـ“البوابة نيوز”: هذا الكلام عار  تماماً من الصحة وهذا الشاب لا أعرفه تمامًا وكان معي في لجنة التحكيم و ذلك كان على هامش فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

 وتابعت قائلة بالمعني الدراج: "ده لو أنا اتخطبت وهتجوز كنت عملت أكبر حفلة في العالم والنبي متوقفوش سوقي يا جماعة أنا مش مخطوبة ومن كتر الكلام ده مبقاش حد يجيلي".

في سياق آخر، أضافت فرغلي أنها تقوم بتصوير أكثر من 90% من مشاهدها في فيلم المدرسة ومتبقي لها يوم واحد فقط للانتهاء.

وتدور أحداث  الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الشيقة، وتجسد فيه حورية فرغلي شخصية مدرسة ودوري فيه مختلف عن أي دور قدمته من قبل وليس لدي أي عمل أعمال فنية أخري سوي هذا العمل.

البوابة نيوز حورية فرغلي بعد تداول فيديو بخطبتها وزواجها قريبا يا جماعة أنا مش مخطوبة والنبي متوقفوش سوقي نا يوم لما أتجوز من فرحتي هعمل أكبر حفلة في العالم