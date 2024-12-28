بعد شائعة زواجها.. حورية فرغلي: "من كتر الكلام ده مبقاش حد يجيلي"| خاص

كشفت النجمة حورية فرغلي عن حقيقة الفيديو المتداول لها بأن تم خطبتها من شخص خارج الوسط الفني وسوف يتم عقد القران قريبا.

وأوضحت فرغلي في تصريحات خاصة لـ“البوابة نيوز”: هذا الكلام عار تماماً من الصحة وهذا الشاب لا أعرفه تمامًا وكان معي في لجنة التحكيم و ذلك كان على هامش فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وتابعت قائلة بالمعني الدراج: "ده لو أنا اتخطبت وهتجوز كنت عملت أكبر حفلة في العالم والنبي متوقفوش سوقي يا جماعة أنا مش مخطوبة ومن كتر الكلام ده مبقاش حد يجيلي".

في سياق آخر، أضافت فرغلي أنها تقوم بتصوير أكثر من 90% من مشاهدها في فيلم المدرسة ومتبقي لها يوم واحد فقط للانتهاء.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الشيقة، وتجسد فيه حورية فرغلي شخصية مدرسة ودوري فيه مختلف عن أي دور قدمته من قبل وليس لدي أي عمل أعمال فنية أخري سوي هذا العمل.