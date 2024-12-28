إسكان النواب: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية

أكد النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين ورجال الأعمال؛ مشيرا إلى أن اللقاء يعزز الحوار لحل تحديات الاقتصاد الوطني والنظر في تحدياته.

ونوه عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، بأن اللقاء يُعد فرصة جيدة للاستماع إلى رؤى هؤلاء الخبرات المتميزة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات المختلفة وكيفية إيجاد حلول فعّالة لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نجاحات ضخمة طيلة الفترة الماضية وتراجع مستوى التضخم.

وأشاد وكيل إسكان البرلمان، بالرؤى الجديدة التي قدمها رجال الأعمال لتصحيح المسارات الاقتصادية، مؤكدًا أن فتح نافذة للحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، كما أنه كان فرصة لتلقي العديد من المقترحات الفاعلة للتغلب على التحديات الاقتصادية.

وتابع الدكتور أحمد عبد المجيد أن تجاوب رئيس الوزراء، مع مداخلات المستثمرين ورجال الاعمال يعكس نية الحكومة الجادة والصادقة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تجاوز الأزمات التي يعاني منها القطاع الخاص.

وشدد نائب الإسكندرية على أن النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات وحل مشاكل العملة الصعبة، بالإضافة إلى قطاع السياحة، ما يساهم في تحقيق طفرة تنموية للاقتصاد المصري، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن لقاء رئيس الوزراء رجال الأعمال والمستثمرين، فرصة للوقوف أمام التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد وتجاوز مشاكله.