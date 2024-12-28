محمد علي رزق يدخل  "حياة أو موت" مع حنان مطاوع

أعلن الفنان محمد علي رزق، عن انضمامه لأحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل يحمل عنوان "حياة أو موت"، الذي يُتوقع أن يكون واحدًا من أبرز المسلسلات الدرامية القادمة.

نشر رزق صورة تجمعه بالمنتج الشهير أحمد السبكي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعبّر عن حماسه لهذا المشروع الجديد قائلًا:

“بسم الله توكلت على الله، مسلسل ”حياة أو موت" بطولة الفنانة المبدعة حنان مطاوع، إنتاج السبكي للإنتاج الفني، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج الموهوب هاني حمدي".

المسلسل يضم فريق عمل مميز، حيث يتولى أحمد عبد الفتاح مهمة كتابة السيناريو، الذي عُرف بأعماله الدرامية الناجحة، بينما يجلس على كرسي الإخراج هاني حمدي، المعروف بإبداعه في تقديم أعمال تتسم بالإثارة والتشويق.