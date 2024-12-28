ندوات للتوعية بأهمية النظافة العامة بـ7 مدارس بمدينة الأقصر.. صور

شهدت عدد من المدارس والمعاهد داخل نطاق مدينة الأقصر، عقد ندوات مشتركة للتثقيف الصحي بأهمية النظافة العامة والطرق السليمة للتخلص من الفضلات، والتركيز علي السلوك الصحي وعلى النظافة الشخصية وتعريف الطلاب بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.

الندوات

وأقيمت الندوات، طبقاً للكتاب الدوري الوارد من وزارة الصحة والسكان لعقد ندوات توعوية للطلاب تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بشأن متابعة إجراءات الإصحاح البيئي لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمدارس والمعاهد الأزهرية والتخلص من المخلفات السائلة والصلبة حرصاً علي الصحة العامة للطلاب.

7 مدارس بالأقصر تستضيف ندوات توعوية للصحة العامة

وشملت الندوات، عدد ٧ مدارس وهي كالآتي :- (مدرسة الأقصر الثانوية بنات - مدرسة الأقصر الإعدادية بنات - مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات - مدرسة ابو الحجاج الإبتدائية - مدرسة مشايخ عطية - مدرسة نجع الخطباء - مدرسة طارق بن زياد) كما تم تنظيم ندوة بجهة تابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وكلف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة البيئة بالتنسيق مع مديرية العمل قسم السلامة والصحة المهنية بالأقصر، ومديرية الشئون الصحية قسم صحة البيئة بالأقصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وإدارة الأقصر التعليمية للمرور على تلك المدارس للتأكد من تنفيذها طبقاً للكتاب الوارد من وزارة الصحة والسكان.

أشرف على تنفيذ الندوات، كلًا من الدكتور محمد مصطفى مدير التوعية البيئية بوزارة البيئة، والدكتور عصام السعداوي مدير الإعلام والتوعية قطاع الفروع بوزارة البيئة، وذلك بحضور كلاً من إسلام عبدالمجيد مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمدينة الأقصر.

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