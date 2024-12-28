إبداع|| فوبيا.. قصيدة لـ محمد خالد الشرقاوي

السبت 28/ديسمبر/2024 - 04:46 م

"هَلّا سَألْتِ الخَيلَ يَا ابنَةَ مَالكٍ"

عن حالي ف عيون البشر

وقت احتدام المعمعة؟!

الكل شافني مُنهَزم

أنا واللي باقي من حُطَام خشب الحصان

فوق كوم تراب.

ــ وبدون مبارزة أو اشتباك ــ

سيفي اللي ياما رفعته في خيالي

وخرم جلد السما،

لحظتها كان تُقل الجبل

ما قدرت أسِلّه من الجراب.

دمي اللي كان ف وشي إصفرّ من الفزع

واتفجرت ف جبيني عيون عرق.

وقعت عصايتي تحت رجلي اتشَرَّخت،

واتجمعوا الناس وبحِبَالهم نَاحيتي

رميت اللي باقي من عصايتي وسطهم

داسوا عليها اتكسرت

وأما ارتجفت من الفزع

شعري وقف مبلول عرق

أشبه لعصفور ف المطر.

هَلّا سَألْتِ الخَيلْ!

«يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ أَنَّنِي..»

حاولت أخرج للمواجهة

بالجسارة ع الملأ.. لكني خُفتْ!

هيقولوا عني:

(إنسحابي مُنهَزم)

وما حد هيبرر مواقفي ويلتمس لي ربع عُذر.

الانسحاب أسْلَم لنفسي المُحبطة

وأقل من ضرر المواجهة والفشل،

يكفينا شر تَسَلُّط الخوف

ع الجوارح والحواس،

نظرات عيون الناس

كرابيج لَهَبْ

بعد أما تلسع جتتي بتعود لكم باللحم.

الخوف لجام وأحنا الفرس

ومافيش فرس يعصى اللجام،

وأنا خيلي عمره ما كان حَرُون.

مِنْ خاف سِلم

وأنا خوفي يخشى الكربَجَة.

الكل شاف خوفي وضحك

كان حقكم تبكوا لحالي وتحزنوا

سامحي انهزامي وقدري

ولا بد إنك تعرفي

إني حاولت أواجه نفسي

من خوف الفشل

لكني خُفتْ.