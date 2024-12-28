محافظ قنا ونائبه يشيدان بإنجازات مبادرة "بداية" وتحقيق مستهدفات تنموية واسعة

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المبادرات الرئاسية التي تطلقها الدولة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 17 سبتمبر الماضي لمدة 100 يوم، شهدت تعاونًا مثمرًا بين مختلف الجهات لتحقيق مستهدفاتها التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات عديدة في مختلف المجالات.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية، استفاد منها 210,917 مواطنًا. كما نفذت مديرية التموين قوافل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقت طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 5,178 أسرة، ونفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 11,711 مواطنًا.

وساهمت مديرية الأوقاف في تنظيم قوافل وندوات توعوية استفاد منها 9,003 مواطنين، بينما نظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عددًا من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية، شملت أنشطة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتدريب على الأمن السيبراني، بالإضافة إلى استخراج 8,956 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.

كما نظم فرع المجلس القومي للسكان بقنا، ندوات تثقيفية استفاد منها 2,800 مواطن. وسجلت مديرية القوى العاملة أسماء الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، سواء من حملة المؤهلات العليا أو ذوي الهمم، إلى جانب تسجيل الراغبين في التدريب المهني، كما نظمت المديرية ندوة حول السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق"، استفاد منها 2,394 مواطنًا.

ونفذت مديرية الزراعة بقنا ندوات إرشادية زراعية استفاد منها 2,579 مزارعًا، كما تلقت مديرية التضامن الاجتماعي طلبات برنامج "تكافل وكرامة" وبطاقات الخدمات المتكاملة، مع تنظيم ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي وتنمية الأسرة، استفاد منها 52,650 مواطنًا.

وقدمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ندوات توعوية استفاد منها 5,400 مواطن، كما نظمت مديرية الطب البيطري قوافل بيطرية وندوات إرشادية استفاد منها 20,172 مواطنًا.

بدوره، قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خدمات مالية وغير مالية استفاد منها 3,046 مواطنًا.

وأطلقت وحدة السكان بديوان عام المحافظة ندوات تثقيفية استفاد منها 11,060 مواطنًا، بينما نظمت مكتبة مصر العامة قافلة متنقلة حول الفنون المختلفة، استفاد منها 23,760 مواطنًا.

ونفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، استفاد منها 23,686 مواطنًا، كما نظم نادي الفتيات عددًا من الندوات استفاد منها 4,520 مواطنًا.

من جهتها، قدمت هيئة الإسعاف المصرية دورات تدريبية توعوية لعدد 645 طالبًا، بينما نفذت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار امتحانات فورية لـ4,381 مواطنًا.

وشاركت مديرية التربية والتعليم في تنظيم برامج توعوية لتعزيز الفكر الإيجابي لدى المعلمين والأخصائيين في جميع المراحل التعليمية، استفاد منها 15,281 مواطنًا، كذلك نظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 3,633 مواطنًا.

أما الوحدة المحلية، فقد نفذت حملات نظافة استفاد منها 544,641 مواطنًا.

وفي السياق ذاته، نظمت جمعية تنظيم الأسرة بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين ومديرية الصحة وشركة "دي كي تي" قوافل طبية وندوات توعوية استفاد منها 1,855 مواطنًا.

كما أطلقت جامعة جنوب الوادي عددًا من القوافل، منها قوافل طبية بشرية وبيطرية، بالإضافة إلى قوافل توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، استفاد منها 11,471 مواطنًا.

وقدّم قطاع كهرباء قنا خدمات متنوعة، منها شحن العدادات وتحصيل الفواتير، استفاد منها 6,640 مواطنًا.