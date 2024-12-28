"بلاي" يحتفل مع الجمهور بالعام الجديد الأحد على مسرح الغد في العجوزة

تفتتح فرقة مسرح الغد، التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، العرض المسرحي "بلاي"، و ذلك غدا الأحد ٢٩ ديسمبر الجاري، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، وذلك في الثامنة مساءً، على مسرح الغد بالعجوزة.

عرض "بلاي" من انتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد و من تأليف د.سامح مهران، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي، بطولة علي كمالو، جلال عثمان، عبير الطوخي، نائل علي، أحمد نبيل، إيمان مسامح، وليد الزرقاني، ديكور وأزياء دينا زهير، إضاءة عز حلمي، دعاية ومادة فيلمية محمد فاضل القباني ، مساعد مخرج مها مصطفى وطارق صلاح، مخرج منفذ سيادة نايل.

والعرض ينتمي للكوميديا "ديلارتي" والمقصود بها الارتجال حيث يوضع إطار عام للمسرحية ويبدأ الممثلون الارتجال حوله خلال العرض، حيث تدور الأحداث حول فرقة مسرحية تبحث عن نص لتقدمه في موسم مسرحي جديد، وتبدأ خلال الأحداث حالة ارتجالية ينتج عنها عرض مواقف وأحداث معاصرة للمجتمع من خلال تجسيد أسرة مصرية بها تنوع في أفرادها.