طاقم حكام من كاب فيردي لمباراة الزمالك وبلاك بولز

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك، باختيار طاقم تحكيم من كاب فيردي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بلاك بولز بطل موزمبيق، المقرر لها يوم 12 يناير المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز بطل موزمبيق في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 12 يناير المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلاً من موزمبيق.