بعروض للمواهب.. الثقافة تحتفل بالعام الجديد على مسرح قصر الإبداع الفني

شهد قصر ثقافة الإبداع بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة، احتفالية بمناسبة العام الجديد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة المقدمة بالقصر عقب افتتاحه لأهالي وأبناء المدينة.

حضر الاحتفالية المخرج محمد صابر، مدير الإدارة العامة لرعاية المواهب، ونورا كرامة مدير قصر ثقافة الإبداع، ولفيف من المبدعين.

استهلت الفعاليات بدفيليه استعراضي تضمن رقصة التنورة، بمشاركة فريق كورال أطفال روض الفرج لذوي الهمم، وفريقي المواهب وكورال الأطفال التابعين لمسرح 23 يوليو.

وتفقد الحضور، معرضا فنيا تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات و المجسمات نتاج الورش التي نظمها القصر، كما شهدت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية لنخبة من الفنانين التشكيليين.

وعلى مسرح القصر، قدمت فرقة مواهب 23 يوليو فقرات استعراضية متنوعة تدريب عمر البدري وصفاء رضا، وإخراج الفنان عبد الرحمن سالم، منها: سوسة كف عروسة، لما حبيبتي حتكبر، الشمس البرتقالي، أيام الأسبوع، موطني، بوابة الحلواني، وأوبريت "انتباه" من كلمات محمد ناصف.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفريق كورال روض الفرج لذوي الهمم، تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية بقيادة المايسترو "عادل مدبولي، منها: إحنا ذوي الهمم، قولو لعين الشمس، لاجل النبى، لأقصر بلدنا، فيها حاجة حلوة ،هتروق وتحلى، وغيرها من الأغنيات التي شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

الاحتفالية نظمتها هيئة قصور الثقافة وأقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب.

قصر ثقافة الإبداع بمدينة السادس من أكتوبر افتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره، ويقع على مساحة 10 ألاف متر مربع، ويعد أحد أهم القصور المتخصصة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، ويساهم في تعزيز الوعي الفني والثقافي من خلال الورش الفنية والندوات التثقيفية التي يتم عقدها داخل وخارج القصر لنشر الوعي والوصول لكل فئات المجتمع.