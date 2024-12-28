مصدر يكشف لـ"البوابة نيوز" سبب حفظ شكوى بيراميدز ضد مرتجي والجارحي

تجنب الثنائي خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأحمر، لعقوبات لجنة الانضباط بشأن مباراة فريقهما أمام بيراميدز، التي جمعتهما الموسم الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، لعدة أسباب مختلفة.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة أن لجنة الانضباط، قررت حفظ الشكوى المقدمة ضد خالد مرتجي في واقعة قيامه بالبصق على مسئولي بيراميدز في المباراة وسبهم، موضحا، أن اللجنة لم تتمكن من الحصول على الفيديو الخاص بالواقعة من كاميرات ستاد القاهرة لتأخر طلب الفيديوهات بعد مسحها، والتي كان من شأنها أن تدين القائم بأعمال نائب رئيس الأهلي.

وأضاف المصدر، أن قررت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة ضد محمد الجارحي، بسب عضويته في البرلمان، التي تمنع صدور أي عقوبة ضده دون الحصول على إذن مسبق من مجلس النواب للتحقيق معه.

وكشف المصدر أن لجنة الانضباط قررت حفظ الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي، لأن جميع الشكاوي المقدمة ضدهما ثبت للجنة أنها كانت كيدية.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز التي جمعتهما بالموسم الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتي أبرزها إيقاف خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي 3 مباريات، وإيقاف مروان حمدي، مهاجم بيراميدز 6 مباريات، بالإضافة إلى منع محمد سراج عضو مجلس الأهلي، من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر.

عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز



1- حرمان محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر

2- إيقاف خالد محمد عبد الفتاح لاعب الأهلي 3 مباريات.

3- حفظ الشكوى المقدمة ضد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ومحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة وسعد شلبي، المدير التنفيذي وأمير توفيق، مدير التعاقدات فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4- حفظ الشكوى المقدمة ضد إمام عاشور.

5- إيقاف مروان حمدی لاعب بيراميدز 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

6- إيقاف محمود عبد العاطي محمد عبدالجليل «دونجا» لاعب بيراميدز 3 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه.

7- إيقاف كريم حافظ لاعب بيراميدز مباراة واحدة.

8- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة ضد محمد الشيبي من لجنة المسابقات بالإيقاف 3 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه.

9- حفظ الشكوى المقدمة من الأهلي ضد ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، ومحمود عبدالحفيظ "زلاكا" وأحمد الشناوي وأحمد محمد زاهر والمدير الإداري لبيراميدز.