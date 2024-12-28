تسهيلاً على الركاب.. السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم السبت عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد ٣٦ مكتبا على مستوى الجمهورية .

3- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

4 - الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .

5- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول).

6- ماكينات الحجز الذاتي [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال

1- الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة, ومتاح أيضا الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة .

2- الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master ).

3- الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو إلكترونيا ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.