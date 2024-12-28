علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم عائد قناة السويس يعزز مكانة مصر

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تمثل نقلة نوعية في استغلال الموقع الاستراتيجي للقناة، الذي يُعد من أهم الممرات المائية في العالم، لافتا إلى أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية ورفع الدخل القومي.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بقناة السويس سيحول المنطقة إلى مركز إقليمي لوجستي وصناعي، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية.

وأضاف النائب علاء عابد، أن هذه التوجيهات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة موارد البلاد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتابع رئيس نقل النواب، أن منطقة قناة السويس، بما تمتلكه من إمكانيات ضخمة وموقع جغرافي فريد، لديها القدرة على أن تكون محوراً للتنمية الاقتصادية ليس فقط في مصر، بل في المنطقة ككل.

وأوضح النائب علاء عابد، أن التركيز على تطوير المناطق الصناعية المحيطة بالقناة سيوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توسيع الصناعات وتطويرها.

وأكد رئيس نقل النواب، أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التوجيهات، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية سيزيد من كفاءة الحركة التجارية عبر القناة ويعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.

واختتم النائب علاء عابد، بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة، وتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المصري نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.