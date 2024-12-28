وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمستشفى الحروق بسوهاج

وضع الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس لمستشفى الحروق وافتتح وحدتي القسطرة والأشعة التداخلية، وعناية الأمراض العصبية داخل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ، يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني أن الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي قام بوضع حجر الأساس لمستشفى الحروق والتي تعد الاولي من نوعها علي مستوي الصعيد، والتي تقع بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات و سيتم انشائها علي مساحه ١٠ آلاف متر مربع، وذلك استكمالاً للمنظومة العلاجية بمستشفيات سوهاج الجامعية لخدمة وعلاج مرضي الحروق، حيث ستضم ٣٠ سرير عناية مركزه، ٧٠ سرير إقامة مرضي، قسم طواري ووحدة فحص، قسم غيارات الحروق، وحدة علاج طبيعي، ٤ غرف عمليات، الي جانب المعامل وبنك الدم والأقسام الإدارية وغرف التعقيم.

اما عن الوحدات التي افتتحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل مستشفى الطوارئ والإصابات الجديد قال "النعماني" ان افتتاح تلك الوحدات الطبية يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري و تقديم خدمة طبية بشكل مثالي، وخدمة أكبر عدد من المرضى حيث شملت الافتتاحات وحده القسطرة العلاجية والأشعة التداخلية، والتي تبلغ تكلفتها ٤٣ مليون جنيه، وتشتمل علي قسطره المخ والاعصاب والتي تعتبر اول قسطره في جنوب صعيد مصر يتم فيها علاج حالات الوحمة الدموية والتمدد الشرياني بالشرايين والاوعية الدموية بالمخ، كما تشتمل الوحدة علي قسطره قلب للأطفال والكبار والأشعة التداخلية، والتي سوف تخدم قطاع كبير من المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية.

كما افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عنايه الامراض العصبية والتي تبلغ تكلفتها ٥ مليون جنيه، وتحتوي علي ١٥ سرير و١٥ جهاز تنفس صناعي، ووحده فحص بالموجات فوق الصوتية، الي جانب عدد ١٥ مونيتور لمراقبه العلامات الحيوية، حيث تستقبل العناية مرضي السكتة الدماغية، ومرضى إصابات الرأس ومرضي حالات نزيف المخ.

وخلال زيارته للمستشفى الجديد تفقد وزير التعليم العالي وحدة المناظير الجراحية لعلاج حالات الجهاز الهضمي ونزيف المريء، ووحده عناية الأمراض الصدرية والتي تضم ٧ أسرة ، كما تفقد وحده المرأة الآمنة التي تهتم بصحة المرأة، وتقدم خدمات شاملة للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بما في ذلك الخدمات الطبية والفحص والإسعافات الأولية النفسية والإحالة الداخلية في المستشفى.

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