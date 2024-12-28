حالة الطقس غدًا.. أجواء شديدة البرودة ليلًا وأمطار على هذه المناطق

أفادت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا متوقعة انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس بارد نهارًا على جميع الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع والبرودة على المناطق الزراعية في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع، غدا نشاط رياح أحيانا، وسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا وحالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غداً كالتالي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.