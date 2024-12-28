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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب البحرين في "نزهه تدريبية" أمام اليمن اليوم في خليجي 26

المنتخب البحريني
المنتخب البحريني
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أعلن دراجان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين،  التشكيلة المتوقعة لفريقه في المباراة  أمام منتخب اليمن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وتعتبر المباراة نزهة تدريبية لضمان صعود البحرين نصف نهائي خليجى 26 وفى المقابل  لا يوجد أمل للمنافسة أمام اليمن بسبب وقوعها فى قاع المجموعة برصيد خالي من النقاط 

التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين

حراسة المرمى: لطف الله

خط الدفاع: الخلاصي، بنعدي، الحيام، سيد ضياء

خط الوسط: كميل، الشمسان، الحميدان

خط الهجوم: مدن، عبدالجبار، مرهون.

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