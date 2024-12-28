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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة لاتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
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قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس التيك توكر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، بسبب فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.

 

كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن تلك المقاطع التي بثتها تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة منها: نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك» صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
 

التيك توكر هدير عبد الرازق سنة غرامة 5 آلاف جنيه المحكمة الاقتصادية أحالت البلوجر هدير عبد الرازق بث مقاطع فيديو خادشة للحياء