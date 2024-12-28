السعودية في مباراة مصيرية ضد العراق في خليجي 26

في المباراة الحاسمة التي تجمع بين منتخبي السعودية والعراق ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج العربي خليجي 26،

جاء التشكيل الذي اختاره المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي البليهي، نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله رديف

يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب العراق.

وتعتبر مباراة اليوم هى المباراة الحاسمة لتحديد الصاعد الثاني من المجموعة الثانية بعد تأهل البحرين رسميا.