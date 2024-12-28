محافظ كفرالشيخ: بناء الوعي هو درع الوطن الحصين لمواجهة التحديات

قال اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، اليوم السبت، إن بناء الوعي هو الركيزة الأساسية لحماية المجتمع من التحديات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الوعي الصحيح وتحصين العقول ضد الأفكار المغلوطة التي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع.

و أوضح محافظ كفرالشيخ، أن بناء الوعي يتم على مراحل تبدأ بتعزيز الانتماء الوطني، وتوفير المعلومات الدقيقة، وتبني خطاب مستنير يعزز قيم الولاء والانتماء، مشددًا على دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام في تحقيق هذا الهدف.

أكَّد محافظ كفرالشيخ، أن مواجهة التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا تتطلب تعاونًا مجتمعيًا وتكاملًا بين جميع الجهات، من خلال تعزيز الوعي الإلكتروني بين الشباب، والتصدي لنشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، مشيرًا إلى أهمية نشر ثقافة التحقق من المصادر قبل تداول أي معلومات.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن التحديات الراهنة تفرض علينا جميعًا التصدي لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف الشباب، من خلال تقديم محتوى إيجابي يعكس حجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات.

اختتم محافظ كفرالشيخ تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطوير برامج توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع، وضرورة التركيز على بناء جيل واعٍ يدرك قيمة العمل والإنجاز، وقادر على مواجهة التحديات بعزيمة وإرادة، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

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