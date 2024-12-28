حزب المستقلين الجدد: الصراعات التي تشهدها المنطقة أثرت بالسلب على عوائد قناة السويس

أكد حزب المستقلين الجدد، أن الصراعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أثرت بالسلب على عوائد قناة السويس، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن استهداف السفن في البحر الأحمر من الحوثيين ألقى بظلاله علي حرية الملاحة وتدفقها عبر القناة وهو أمر غير مسبوق في آخر30 عاما.

وأضاف عناني، أن القيادة السياسية تبذل جهدا خارقا للتغلب على هذه الآثار السلبية على عوائد القناة وكذا على معدل نمو وتنفيذ التنمية في محور قناة السويس الذي كان يمثل نقلة كبيرة لنهضة الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذا الانخفاض في دخل القناة هو تحدٍ جديد لا يقل عن كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

ويؤكد الحزب على دعمه لما تقوم به القيادة السياسية من خطوات وإجراءات لاسراع معدلات الاداء في المرور بالقناة وكذا في تنميه محور قناه السويس وخاصة بورسعيد وهو الأمر الذي يجب مساندته من القطاع الخاص وهو ما أشارت له القيادة السياسية.

