أعراض ومشاكل هضمية تؤكد أنك تحتاج لطبيب فورا

يتعرض عدد كبير من الأشخاص خاصة كبار السن أو الأطفال بأعراض الإمساك وهو الشعور والمعاناة في صعوبة الإخراج ليوم أو أكثر من ذلك، وتتكرر تلك المشكلة مع ألام البطن ويسبب لك أيضا بعض الأعراض مثل تقلصات في المعدة والأمعاء ، وصعوبات في التبرز حادة تمنعك من القدرة على إفراغ ما تحويه بطنك.

الإمساك المزمن ومشكلاته

ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المهتم بالصحة العامة والأمراض، فإن علاج أعراض الإمساك ببعض العلاجات الطبيعيه وبعض الممارسات الصحية أن تقلل من أثاره الي امساك بسيط لا يسبب أي مشكلة ولا يستمر لمدة طويلة:

هناك بدائل علاجية قد يستخدمها الطبيب إذا كانت الحالة صعبة تحتاج إلى مثل أدوية القولون العصبي التي تحسن من الإمساك بصورة طبيعية، كذلك الأدوية الملينة، مع بعض المضادات الحيوية في بعض الحالات لمقاومة بكتيريا الأمعاء.

ويجب شرب الماء والسوائل باستمرار وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات الفاكهه مثل البسلة و الخرشوف والكرنب الأخضر.

أما الفاكهة مثل الخوخ والتفاح والفراولة والتوت

وأكد أن هناك الكثير من الممارسات الصحية مثل الحركة والنشاط وممارسة التمارين الخفيفة، التي تعزز من حركه البطن وعملها بصورة طبيعية، بجانب التدليك لمنطقة البطن بصورة دائرية يفيد في كثير من الحالات عند الاستلقاء على الظهر.

يجب تناول المشروبات الدافئة التي تقوي من حركة المعدة وتحسن من الإخراج مثل مشروب النعناع ومشروب البابونج ومشروب اليانسون.



متى يصبح الإمساك له أعراض طارئة

ولكن هناك بعض الحالات التي يصبح فيها رؤية الطبيب أمرا ضروري عند الاصابة بالإمساك لأنها قد تكون حالة طارئة تحتاج للتدخل السريع:

آلام شديدة بالبطن لا يقدر علي تحملها يجب وقتها زيارة الطبيب المختص على وجه السرعة.

عند ارتفاع درجة حرارة الشخص المريض بالإمساك فقد تكون علامة على الالتهابات بالإضافة إلي التهابات القولون أو الإصابة بعدوى.

عند عدم القدرة على التخلص من الغازات التي يشعر بها الإنسان وكذلك يعاني من الإمساك قد تكون هذه علامة لمشكلة بالأمعاء مثل الانسدادات ولذلك لابد من للذهاب للطبيب.

البراز الذي يحتوي على الدم دوما ما يعطي علامة لمشكلة ما تحتاج للتدخل السريع فقد يكون علامة لأمراض التهابات الأمعاء والأورام وغيرها الكثير من الأمراض والمشكلات والتي يجب الكشف عنها مبكراً.