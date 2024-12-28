الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي قاعدة نفاتيم الجوية في منطقة النقب

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، عن قصف بصاروخ باليستي فرط صوتي قاعدة نفاتيم الجوية في منطقة النقب، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون في اليمن عن استهداف هدف عسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي يحمل اسم "فلسطين 2".

وفي بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، أوضح أن الهجوم جاء "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، وردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة".

وأكد أن العملية، التي نفذتها القوة الصاروخية، "أصابت هدفها بنجاح بفضل الله".

وأضاف سريع أن القوات المسلحة اليمنية، بالتعاون مع أبناء الشعب اليمني، مستعدة لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني". وشدد على التزامهم بمساندة المقاومة في غزة من خلال تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار عن القطاع.