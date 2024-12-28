بوتين يعتذر عن وقوع الحادث المأساوي في المجال الجوي الروسي

أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن تعرض طائرة أذربيجانية لحادث مأساوي في المجال الجوي الروسي الأربعاء الماضي، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت القيادة في موسكو، قد رفضت أمس الجمعة، التعليق على مزاعم بأن صاروخا روسيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا.

وسقطت طائرة إمبراير بسرعة عالية واشتعلت فيها النيران على بعد ثلاثة كيلومترات (1.9 ميل) من المدرج في مطار أكتاو.

وكانت الطائرة تحاول في بادئ الأمر الهبوط في مطار غروزني جنوب روسيا، لكن شهود عيان تحدثوا عن وقوع انفجار قبل تحويل مسارها عبر بحر قزوين إلى كازاخستان.

ويُعتقد أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار من أنظمة الدفاع الجوي الروسية قبل تحويل مسارها عبر بحر قزوين إلى كازاخستان.

ورفض الكرملين التعليق، لكن رئيس وكالة الطيران المدني الروسية قال إن الوضع في غروزني - عاصمة الشيشان - كان "معقداً للغاية" في ذلك الوقت، وتم تطبيق بروتوكول للأجواء المغلقة.

وقال دميتري يادروف، رئيس هيئة الطيران الروسية، في بيان مصور نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء: "شنت طائرات بدون طيار أوكرانية هجمات إرهابية على البنية التحتية المدنية في مدينتي غروزني وفلاديكافكاز".

وأضاف "نتيجة لذلك، تم تطبيق خطة "السجاد" في منطقة مطار غروزني، والتي تنص على مغادرة جميع الطائرات من المنطقة المحددة على الفور، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ضباب كثيف في منطقة مطار غروزني".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك إن على روسيا أن تتحمل مسؤولية الحادثة