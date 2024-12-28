بالفيديو| أجواء أوروبية.. إقبال المصريين على مهرجان الزيتون رغم برودة الجو

شهد مهرجان الزيتون، المُقام بحديقة الحرية في الزمالك، أجواء مميزة وإقبالًا كبيرًا من المصريين رغم برودة الطقس. المهرجان، الذي انطلق أمس ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، يضم 120 عارضًا يمثلون كبرى شركات الزيتون في مصر.

يهدف المهرجان إلى تعزيز صناعة الزيتون المحلية، وتسليط الضوء على أهمية زراعته التي تمتد جذورها في مصر إلى آلاف السنين. وتعد مصر واحدة من أبرز الدول المنتجة للزيتون، حيث تمتلك نحو 252 ألف فدان مثمر، بجانب 150 ألف فدان لم تُحصر بعد.

ويعرض المهرجان أصنافًا متنوعة من زيتون المائدة، تشمل العجيزي الشامي، التفاحي، البلدي، البيكوال، المانزانيلو الإسباني، والكلاماتا، بالإضافة إلى أنواع أخرى تُبرز ثراء البيئة المصرية.

وأعرب الزوار عن إعجابهم بالأجواء الأوروبية التي يوفرها المهرجان، والتي تتناغم مع روعة المكان وعروض المنتجات. كما أكد أحد العارضين أن المهرجان يُعد فرصة مثالية للترويج للمنتجات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بزراعة الزيتون في مصر.