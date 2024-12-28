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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين تركمانستان وروسيا لمدة شهر

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
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 أعلنت الخطوط الجوية التركمانية، أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين العاصمة "عشق أباد" والعاصمة الروسية (موسكو) لمدة شهر.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار "أكتاو" في غرب كازاخستان يوم الأربعاء الماضي مما أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 29 آخرين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /السبت/.
ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.
وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة "جروزني" في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار "أكتاو" غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.

عشق آباد موسكو روسيا تركمانستان