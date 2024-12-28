الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 250 عسكريا والعديد من المعدات العسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية - أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 250 عسكريا، وتم تدمير مركبة مشاة قتالية ومركبة قتالية مدرعة، و6 سيارات عسكرية، و5 مدافع هاون، كما استسلم جندي واحد من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدها خسائر فادحة، وأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات لألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي في مناطق فولشانسك وليبتسي وسلاتينو ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف.