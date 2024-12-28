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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عُمان تستنكر حرق الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان بقطاع غزّة

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
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 استنكرت سلطنة عُمان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزّة، وقيامها بإحراق مستشفى كمال عدوان، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه بالقوة، متجاهلةً كافة المطالب الدولية في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وجددت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ - موقفها الراسخ في تحقيق السلام العادل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

غز ة مستشفى كمال عدوان سلطنة عمان