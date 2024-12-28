تأييد حبس حمو بيكا شهرين بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية رفض طلب التقرير بالاستئناف على حكم حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا شهرين، تنفيذا لحكم محكمة الذي صدر بحبسه لمدة شهرين في محكمة أول درجة، وفي عام 2021 تم الاستئناف علي حكم أول درجة، ورفض الاستئناف وتم تأييد الحكم عليه.

وبناء على ذلك، تم رفض إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وتم ترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وذلك في حضور محامي من نقابة المهن الموسيقية، لحضور جلسه التحقيق.

وقد صدر الحكم على بيكا، بسبب حفلة "وش غضب" التي أقامها حمو بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح، وتم الحكم بحبسه شهرين وتأييد الحكم عليه.

كانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق، مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، كشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه وتفتيشه تم العثور على سلاحين أبيض بحوزته، وبالكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده.