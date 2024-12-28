مدبولي يتفقد المرحلة الأولى من تطوير شركة مصر للغزل والنسيج|فيديو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث بدأ زيارته بالمصانع القديمة التي خضعت لعمليات تأهيل شامل، قبل أن ينتقل إلى منطقة المصانع الجديدة الممتدة على مساحة 450 ألف متر مربع.

تابع مدبولي عمليات التشغيل بمصنع "غزل 4"، المقام على مساحة 24 ألف متر بطاقة إنتاجية 13 طنًا يوميًا من الخيوط الرفيعة، تُصدر معظمها للأسواق الخارجية. كما تفقد مصنع "غزل 1"، الأكبر عالميًا من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد، بطاقة 15 طنًا يوميًا من خيوط الأقطان فائقة الطول المخصصة للتصدير.

زار مدبولي مصنع "تحضيرات 1" لإعادة تدوير الخيوط، وتفقد محطة الكهرباء الجديدة بقدرة 60 ميجا فولت أمبير، مشيدًا بالجهود المبذولة للالتزام بالجدول الزمني.

وأكد محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، أن المحلة الكبرى تشهد تحولًا كبيرًا يعزز مكانتها الصناعية، فيما أشار المهندس أحمد بدر إلى أهمية المشروع في تحسين جودة المنتجات وزيادة التصدير. واختتم مدبولي جولته بمعرض المنتجات، مشيدًا بجودتها ومعامل مراقبة الجودة.