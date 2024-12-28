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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين جريمة الاحتلال البشعة بإحراق مستشفى كمال عدوان في غزة

الكويت
الكويت
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى الإجلاء بالقوة للمرضى والكوادر الطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وأكدت الوزارة، بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم /السبت/، أن تلك الجريمة تأتي ضمن سلسة الجرائم الممنهجة من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن، إلى ضرورة تحمل مسؤولياته لوقف تلك الانتهاكات فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المنشآت المدنية والطواقم الطبية والإنسانية.

الكويت الاحتلال الإسرائيلي غزة