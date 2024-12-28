غرفة شركات السياحة بالأقصر تطالب بسرعة تطوير طريق "أبو سمبل"

تقدم ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة الفرعية بالأقصر، بالعزاء للقطاع السياحي بعد وفاة مرشد سياحي وسائق أتوبيس سياحي، خلال عودتهما من زيارة لمدينة أبو سمبل، وكانا بمفردهما في الحافلة التي اصطدمت بأخرى قادمة في الاتجاه المعاكس، ولقيا حتفهما في الحال.

وقال عجمي، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، إن طريق الأقصر / أبو سمبل يشهد حوادث كثيرة ومتكررة، تؤدي لوفيات وإصابات، على الرغم من أن القطاع السياحي في الأقصر طالب مرارا وتكرارا وعلى مدى أكثر من 10 أعوام بضرورة ازدواج الطريق لحماية السيارات والسائحين، ولكن دون استجابة، مشيراً إلى أن توقف رحلة الطيران اليومية بين أسوان وأبو سمبل ضاعف من التكدس على الطريق البري.

وأضاف عجمي، أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة تحسام الشاعر، تقدم بمذكرة تتضمن مطالب القطاع بشأن الطرق وربط المدن السياحية، وكان من بينها ازدواج طريق الأقصر / أبو سمبل، ولكن أيضا لم يحدث جديد، على الرغم من أن مدينة أبو سمبل تستقبل في الموسم الشتوي بين 7 إلى 8 آلاف زائر يوميا، وفي غير الموسم تستقبل نحو 3 آلاف زائر يوميا، ما يؤكد أهمية تطوير وازدواج هذا الطريق لحماية مستخدميه.

وطالب عجمي بتطوير طريق "القصير / قنا"، وطريق "مرسى علم / سفاجا"، وكذا سرعة فتح طريق "الأقصر / أسوان" الذي تم تطويره ولم يفتح حتى الآن، مشددًا على أن القطاع السياحي بالكامل مستعد للمساهمة في تطوير هذه الطرق من أجل ضمان سلامة وأمن المصريين والسائحين، حيث أن السياحة الأثرية هي النمط المتاح فقط في جنوب الصعيد ولا يوجد أي نمط أخر، لذا فإن عرقلة هذه السياحة سوف يتسبب في خسائر كبيرة.