الهند تقيم مراسم جنازة رئيس الوزراء السابق مانموهان سينج بمشاركة مودي ومسؤولين آخرين

أقيمت مراسم جنازة رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينج، اليوم /السبت/ في العاصمة نيودلهي، بمشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة البلاد دروبادي مورمو، وعدد من كبار المسؤولين وشخصيات أجنبية.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية أن ملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ووزير خارجية موريشيوس دانانجاي رامفول شاركا في مراسم جنازة سينج، الذي وافته المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

وشهدت العلاقات بين الهند وعدد من الدول، من بينها بوتان وموريشيوس، خلال فترة رئاسة سينج للوزراء، تطورا ملحوظا.

وكانت وزارة الداخلية الهندية قد أعلنت حدادا وطنيا لمدة سبعة أيام في جميع أرجاء البلاد تكريما لرئيس الوزراء الراحل مع تنكيس الأعلام الهندية إلى المنتصف خلال فترة الحداد.

وشغل سينج، الذي يعد مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادي في الهند، رئاسة وزراء البلاد لمدة 10 أعوام في الفترة بين عامي 2004 و2014.

