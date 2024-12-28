"شباب الأعمال" تلتقي وزير المالية لبحث تحفيز القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية

التقي المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال وزير المالية أحمد كوجك ونواب الوزير وقيادات الوزارة لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة وسبل الشراكة لتنمية المصالح الإيرادية للدولة، وذلك بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء تم الاستماع الى عدد من المقترحات والتوصيات فيما يخص تحفيز القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية وتبسيط المنظومة الضريبية والجمركية وفتح المجال بشكل أكبر لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يهدف إلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

كما تم الاتفاق على التعاون المستمر بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال ووزارة المالية في تقديم المساعدة والتوعية والتسويق للإصلاحات المنفذة و المستهدفة ومتابعتها وتقييمها للعمل على ضمان التنفيذ السليم والكامل للإجراءات الإصلاحية المتبعة.

وقال المهندس بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال: نوجه الشكر والتقدير لمعالي وزير المالية الأستاذ أحمد كوجك و فريق الوزارة على اللقاء المثمر والبناء مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

و أضاف "الشنواني"، نثمن جهود وزارة المالية في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم ريادة الأعمال.

وأوضح أن هذا اللقاء يعد فرصة مميزة للحوار المفتوح وتبادل الرؤى بين مجتمع شباب الأعمال ووزارة المالية حول أولويات المرحلة الراهنة، والعمل على تعزيز الشراكة والثقة بين القطاع الخاص والمصالح الإيرادية ومن أجل معًا نحو بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشراكة تدعم التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس الجمعية بما تم عرضه من جانب وزير المالية وقيادات الوزارة من سياسات متوازنة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التركيز على دعم ريادة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد "الشنواني" أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال ترحب بالتعاون المستمر مع الوزارة ونتطلع إلى العمل المشترك لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مستقبل الأعمال في مصر.

حضر اللقاء المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومحمد أبو باشا الأمين العام، ومحمد صالح امين الصندوق، وسلمي القديم وجمال أبو علي ومحمد علي صباح أعضاء مجلس الإدارة، ومنصور الجبلي، واحمد سمير وعمرو امام، وشيماء عليبة ورشا القاضي، وأحمد حازم دكروري وكريم عثمان وكريم الزرقاني، و مروان الشنواني وفادي إسماعيل وايمان هاني أعضاء الجمعية.