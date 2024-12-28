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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45484 شهيدا و108090 مصابا

غزة
غزة
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 أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و484 شهيدا و108 آلاف و90 مصابا، منذ أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/ - أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا، لافتة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الوصول إلى الضحايا ممن هم تحت الركام وفي الطرقات.
 

غزة الاحتلال الإسرائيلي