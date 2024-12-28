تعرف على نشاط وزارة السياحة في أسبوع

أصدرت وزارة السياحة والآثار تقريرا حول أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الماضي والتي جاء كالتالي:-

لقاء وزير السياحة والآثار وسفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المستقبلي

التقى وزير السياحة والآثار، بسفير أوكرانيا بالقاهرة، لبحث آفاق وخطط تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتبادل الخبرات في قطاعي السياحة والآثار، وبحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال السياحة بصورة أكبر.

كما تم مناقشة العمل على الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تدريب طلاب كليات الآثار بأوكرانيا على أعمال الحفر الأثري من خلال مشاركة البعثات الأثرية المصرية في أعمال التنقيب الأثري التي تتم بالمواقع الأثرية في مصر.

لقاء وزير السياحة والآثار بعمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية

في بادرة جديدة هي الأولى من نوعها، التقى وزير السياحة والآثار، مع السادة عمداء كليات السياحة والفنادق الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، وممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم مناقشة تطوير نظم التعليم والتدريب وضمان توافق وتكامل مخرجاتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع السياحة في مصر

وقد حضر اللقاء ممثلين عن القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة، وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية تنفيذ باقات متخصصة ومتنوعة من البرامج التدريبية الخاصة بالعمل في مجال السياحة تركز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي.

وقد شهد اللقاء مناقشة مفتوحة وعرض عدد من المقترحات والتوصيات، كما تم استعراض احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة وخاصة مجال الفنادق ومجال شركات السياحة، وعرض وتقييم أداء خريجي كليات السياحة والفنادق مقارنة باحتياجات سوق العمل وفي ظل الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة.

اجتماع وزير السياحة والآثار مع اتحاد المستثمرين المصريين

عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين، وذلك لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، والتعرف على آرائهم لتطوير صناعة السياحة في مصر.

وقد تحدث الوزير عن إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما تطرق للحديث عن رؤية الوزارة والتي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم، لافتاً إلى إنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحي على حدة للعمل على تطويره.

لقاء وزير السياحة والآثار مع جمعية رجال الأعمال المصريين

التقى وزير السياحة والآثار، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في لقاء نظمته لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، وذلك بهدف التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة ومناقشة بعض الرؤى والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.

واستعرض الوزير استراتيجية العمل الحالية الخاصة بالوزارة، وتحدث عن مستهدفاتها، كما تناول في حديثه نبذة عن خطط واستراتيجيات الترويج السياحي للوزارة خلال الفترة المقبلة، كما ثمن الوزير على الجهود التسويقية التي يقوم بها القطاع السياحي الخاص للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر.

وعن قطاع الآثار، أشار الوزير إلى الشراكات المختلفة التي تقيمها الوزارة مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية ببعض المتاحف والمواقع الأثرية من خلال قيامه بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات

قرار وزاري باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة متحف الحضارة

أصدر وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.

ويُعد ذلك هو أول هيكل تنظيمي للمتحف منذ افتتاحه عام 2021، ما يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة نحو تطوير منظومة العمل بالهيئات والجهات التابعة لإكسابها مزيداً من المرونة والسرعة في تنفيذ أهدافها وأنشطتها واختصاصاتها الوظيفية، ومهام وتكليفات العمل على النحو الأمثل.

افتتاح نائب وزير السياحة والآثار لملتقى فناني التراث السادس بمتحف الفن الإسلامي

افتتحت نائب وزير السياحة والآثار، الدورة الثانية لملتقى فنانى التراث السادس بمتحف الفن الإسلامي والذي يضم ضمن فعالياته افتتاح معرضاً فنياً بالمتحف تحت عنوان "النساء والحرب"، حيث ثمنت نائب الوزير على هذا الملتقى الذي يعد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتفكير والتعبير الفني.

ويتم تنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي في إطار الفعاليات والأحداث المتنوعة التي يتم تنظيمها لرفع الوعي السياحى والأثري لدى فئات المجتمع المختلفة، واستهدفت هذه الدورة الفنانين التشكيليين من الأساتذة وطلبة الجامعة من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي يزور المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر، حيث أعرب الوفد عن إعجابهم بالمتحف وما يضمه من أقسام، وروعة ما يتضمنه سيناريو العرض المتحفي من آثار ومقتنيات رائعة.

وقد قام الوفد خلال هذه الزيارة بجولة بالمتحف تضمنت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة التي تضم 12 قاعة عرض تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد معرض رمسيس وذهب الفراعنة بألمانيا

قبل أسابيع قليلة من انتهاء رحلته بمدينة كولون بدولة ألمانيا وبدء أعمال تغليفه ونقله إلى محطته القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والتقى بالعديد من الزائرين الذين توافدوا من جميع المدن الألمانية لزيارة المعرض.

كما عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من وسائل الإعلام الألمانية دعا خلالها الشعب الألماني لزيارة المعرض قبل انتهاء رحلته بألمانيا، مشيراً إلى أن المعرض يعد هدية مصر للشعب الألماني خلال إجازات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

يضم معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" نحو 180 قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، ومقتنيات عدد من المتاحف المصرية الأخرى.

جولة تفقدية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمشاريع الترميم بسوهاج

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجولة تفقدية بمحافظة سوهاج شملت منطقة أبيدوس الأثرية، والأوزيريون ومعابد كل من الملك ستي الأول والملك رمسيس الثاني، كما تفقد معرض مقتنيات مقبرة حاكم الصعيد بمتحف سوهاج القومي.

كما حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على زيارة متحف سوهاج القومي وتفقد معرض مقتنيات مقبرة حاكم الصعيد "وني" والتي تم اكتشافها عام 1858 على يد عالم الآثار الفرنسي مارييت.

الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي للعام الجاري

قامت وزارة السياحة والآثار، بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446هـ - 2025م، وذلك تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد إجراء القرعة الإلكترونية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

وقد بلغت أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم 58093 مواطن، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 41228 مواطن، وكان عدد المتقدمين للحج البري 8605 مواطن، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8260 مواطن.

كما وصل عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلباتها على بوابة الحج الموحدة عدد 1236 شركة سياحة من بينهم 788 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و218 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

وزير الدولة لشئون الشباب بالإمارات العربية المتحدة يزور منطقة أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، جولة لوزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له من رواد الفضاء الإماراتيين، تضمنت زيارة الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة تمثال أبو الهول، ومنطقة البانوراما.

وخلال الجولة، أعرب وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة عن اعجابه وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة وتاريخ أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، لافتاً إلى أنه قام بتصوير هذه الأهرامات من الفضاء أثناء رحلته للفضاء.

توافد آلاف الزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك

على أنغام موسيقى الهارب، توافد آلاف الزائرين من المصريين والسائحين إلى منطقة ميناء معابد الكرنك لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي للمعابد، وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسمياً.

تكشف هذه الظاهرة تميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معاً، حيث تشرق الشمس أعلى مقصورة الزورق المقدس لأمون رع، وتتعامد على محور الكرنك الرئيسي الممتد من الشرق للغرب وكذلك قاعة الأساطين الكبرى حتى يراها الزائر عند ميناء الكرنك أمام واجهة المعبد الرئيسية.

صحيفة التليجراف تختار المتحف المصري الكبير ضمن أفضل 50 موقع سياحي في عام 2024

اختارت صحيفة التليجراف The Telegraph البريطانية، المتحف المصري الكبير ضمن أفضل الأماكن السياحية على مستوى العالم خلال عام 2024، وذلك ضمن القائمة التي أعدتها، بناء على آراء قرائها، لأفضل وأسوأ 50 وجهة سياحية حول العالم، مشيرة إلى التشغيل التجريبي الذي يشهده المتحف حالياً.

وأضافت الصحيفة أن المتحف يُعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، لافتة إلى أنه عند افتتاحه بشكل كامل سيتيح لزائريه الاستمتاع بمشاهدة عدد كبير من القطع الأثرية تنتمي للحضارة المصرية العريقة.

مجلة السفر والترفيه تختار الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية للسفر لعام 2025

جاءت مدينة الأقصر من بين الوجهات السياحية الأكثر تميزاً بالسياحة الثقافية، وذلك ضمن تقرير مصور نشره موقع مجلة السفر والترفيه Travel+Leisure الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر، يتضمن أفضل 50 وجهة سياحية للسفر إليها خلال عام 2025،

وأشار التقرير إلى أن عام 2024 كان عام الرحلات النيلية، في حين أن عام 2025 هو عام الاستمتاع بواحدة من أكثر مدن مصر إثارة ومتعة وهي الأقصر، مشيراً إلى أنها تشتهر بمجموعة رائعة من المعابد الأثرية التي تثع ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، وكذلك عدد من المنشآت الفندقية الفاخرة.

متحفا قصر المنيل والفن الإسلامي يحتفلان بمرور 121 عام على إنشاءهما

احتفل كل من متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق بذكرى إنشاءهما، ويعد قصر المنيل أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، وبدأت فكرة تحويله إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته. أما متحف الفن الإسلامي فهو أكبر متحف إسلامي فني في العالم، ويضم مجموعة من التحف الأثرية من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران، ومن فنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وبهذه المناسبة نظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، جولات إرشادية مجانية للزائرين المصريين ومعارض وأنشطة وورش فنية للأطفال. كما افتتح متحف الفن الإسلامي، الدورة الثانية لملتقى فنانى التراث السادس، كما تم افتتاح معرض فني بالمتحف على هامش الملتقى.