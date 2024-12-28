مركز البحوث الزراعية في أسبوع.. نشاط مكثف في البرامج البحثية والميدانية

قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني والبروفيسور إبراهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات وزارتي الزراعة بمصر والأردن بزيارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذا لأداء دور مركز البحوث الزراعية في التعاون مع الجهاز، حيث استقبلهم عقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي للجهاز بمقر الجهاز بالدلتا الجديدة (محور الضبعة)، لاستعراض انجازات وأنشطة و مشروعات الجهاز، وما تم تحقيقه لدعم قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر، وجهود استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، ومشروع الدلتا الجديدة، فضلا عن مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني و السمكي، والتصنيع الزراعي.

كما شارك مركز البحوث الزراعية بالحضور مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة في جولة لزيارة مصنعا السكر ثم محطة ومزرعة تصدير الموالح بالنوبارية، في إطار زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث افاق التعاون بين البلدين.

و لليوم الثالث على التوالي و استكمالا لزيارة الوفد الأردني، شارك عبدالعظيم بحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة لتعزيز علاقات التعاون الزراعي و دعم الأمن الغذائي للدولتين.

و في خطوة تعكس تميزه في البحث العلمي والابتكار، جاء بتقرير مركز البحوث الزراعية في أسبوع حصول المركز على المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقًا لتصنيف SCImago الأسباني الدولي لعام 2024. يعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المستمرة التي يبذلها المركز في تطوير التقنيات والابتكارات في مجالات الزراعة والاستدامة.

وأكد أن هذا التصنيف يعكس التزام باحثو المركز بالعمل الجاد الهادف لتحقيق استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة 2030، مشيرا لأهمية هذا الإنجاز في تعزيز مكانة مصر على الساحة العلمية الدولية، حيث يعتبر هذا التصنيف دليلاً على التزام المركز بتقديم أبحاث عالية الجودة وتطبيقات مبتكرة ذات تأثير مجتمعي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

و قد قدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة إلى الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز وقياداته والباحثين والعاملين فيه حيث أشاد بدورهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لخدمة القطاع الزراعي في مصر، مشيراً إلى أن القيادة السياسية توفر كل الدعم للأبحاث التطبيقية الجادة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

و قد اشتملت جهود البحوث الزراعية لرفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي تنفيذ العديد من الأنشطة بالمعاهد و المعامل و المحطات، فقد نفذت أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية بالتعاون مع المؤسسة المصرية الدولية لتنمية علوم الحيوانات المعملية ورشة عمل تحت عنوان "أساسيات وأخلاقيات استخدام الحيوانات المعملية في البحث العلمي" بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بالمركز، و لتعزيز الابتكار والتطوير في أساليب الإنتاج السمكي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ورشة العمل السنوية لمشروع الطاقة الجديدة والمتجددة كأنظمة حديثة في الاستزراع السمكي، والممول من السفارة الملكية النرويجية بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة المتجددة في مصر. كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي" استهدفت التعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه و بدائل الطاقة التقليدية ومدى إتاحتها و غيرها من المحاور الهامة.

و في السياق نفسه نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ورشة العمل تحت عنوان "أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد" بالتعاون مع كروب لايف بمحافظة البحيرة. كما تم عقد ورشة عمل بعنوان "تحديات وحلول عاجلة لرفع تصنيف مركز البحوث الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا كنموذج" بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

و اشتمل تقرير البحوث الزراعية في أسبوع تنظيم معهد بحوث القطن بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدورة التدريبية القطرية "تقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصري" لتعزيز إعداد كوادر من الباحثين والمهندسين الزراعيين و العاملين بالتقاوي والارشاد الزراعي، وذلك في إطار خطة مركز البحوث الزراعية التدريبية وبرنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية، كما نفذ المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الاحصائي برنامجا تدريبيا بعنوان "التقييم الاقتصادي والبيئي للتجارب والمشروعات الزراعية الصغيرة باستخدام برنامج SPSS " بهدف نشر الوعي الاحصائي لدى شباب الباحثين مما يساعد على الحصول على نتائج ذات دقه عالية وتقليل الفجوة بين النتائج التجريبية والنتائج الحقلية.

و في الإطار ذاته أقام المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق لتقل التكنولوجيا الحديثة للطلبة والمهتمين بالثروة السمكية في مصر وتأكيدا على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل. كما نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بالتعاون مع مديرية الزراعة بسوهاج برنامجا تدريبيا تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والامن لمبيدات الحشائش" لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين و المزارعين بالاستخدام الصحيح لمبيد الحشائش تلافيا للأخطاء الشائعة و الحصول على أكبر نسبه مكافحة للحشائش.

و يجدر الإشارة الى إطلاق معهد بحوث وقاية النباتات أولي حلقات سلسلة "مؤلف و كتاب" بتنظيم حلقة نقاشية لعرض و مناقشة كتاب "الادارة المتكاملة للآفات في عصر العولمة و التغيرات المناخية"، و تنظيم معهد بحوث أمراض النباتات لمحاضره تحت عنوان "دور البصمة الكربونية في التنمية المستدامة" و تنفيذ محطة بحوث شندويل لمحاضرة بعنوان "تحديات وحلول لرفع تصنيف مركز البحوث الزراعية"، كما نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني ندوة علمية بعنوان " التأثيرات الفسيولوجية والجينية على الأغنام والماعز المحلية في المناطق الحارة الجافة".

تعتبر الإنجازات والأنشطة التي يقوم بها مركز البحوث الزراعية من خلال التعاون الدولي و تعزيز الابتكارات جزءًا حيويًا من استراتيجياته وخططه لتحقيق أهدافه في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات الزراعية المستقبلية.

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